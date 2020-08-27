Водитель, находясь за рулем в состоянии опьянения, не справился с управлением и выехал на тротуар...

СЧ СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о ДТП.Установлено, что 32-летний водитель автомобиля «Ауди», находясь в состоянии алкогольного опьянения, следовал по проезжей части улицы Покрышкина в направлении улицы Академика Анохина в г. Москве. В районе дома 1 по улице Покрышкина при проезде регулируемого перекрестка водитель не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на стойку светофорного объекта и на пешехода. Женщина получила телесные повреждения, которые, согласно заключению эксперта, квалифицируются как тяжкий вред здоровью человека.По данному факту СЧ СУ УВД по ЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».В настоящее время уголовное дело направлено в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53