Акция проходит ежегодно, а организована она с целью оказания содействия детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации...

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО посетили семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и вручили необходимые школьные принадлежности.В рамках мероприятия «Снова в школу» сотрудники полиции приняли участие в акции «Помоги пойти учиться». Акция проходит ежегодно, а организована она с целью оказания содействия детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.Инспектор ДПС капитан полиции Виктория Акатова, инспектор группы пропаганды ГИБДД капитан полиции Любовь Косыгина и командир взвода ДПС капитан полиции Владимир Носков навестили малообеспеченные и многодетные семьи, чье материальное положение не позволяет полностью и качественно собрать ребенка в школу. Они вручили детям рюкзаки, школьные принадлежности и светоотражающие элементы, которые помогут быть заметнее в темное время суток, а также порекомендовали ребятам быть дисциплинированными учениками, прилежно учиться и получать знания.Ребята пообещали полицейским хорошо учиться, быть внимательными на дорогах и поблагодарили за подарки.Пресс-служба УВД по ЮВАО (495) 709-18-18