Имея ключ от склада, один из злоумышлеников за несколько дней до преступления спрятал там лом, которым впоследствии воспользовался, чтобы открыть дверь служебного кабинета...

«Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Люблино г. Москвы задержали двоих подозреваемых в краже денежных средств из организации», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от сотрудника склада транспортной компании, расположенной на Чагинской улице. Мужчина сообщил, что, придя на работу, в служебном кабинете обнаружил пропажу денежных средств, принадлежащих компании. На следующий день с заявлением в органы внутренних дел обратилась 48-летняя руководитель фирмы, которая рассказала, что неизвестный тайно проник в офис путем взлома замка и похитил денежные средства в размере 1,8 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое приезжих из ближнего зарубежья в возрасте 19 и 27 лет. Установлено, что злоумышленники работали грузчиками в данной организации. Имея при себе ключ от склада, один из подозреваемых за несколько дней до преступления спрятал там лом, которым впоследствии воспользовался, чтобы открыть дверь служебного кабинета. Похищенные денежные средства изъяты сотрудниками полиции и будут возвращены законному владельцу.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495)-709-18-18