Осталось только огласить ей приговор, сообщили нам только что из зала суда.

Осталось только огласить ей приговор, сообщили нам только что из зала суда.Ранее судьи уже заслушали последнее слово Алфии Мокшиной – оно заняло чуть более 20 минут. В нем начальница Росгвардии заявила, что «даже в целях получения каких бы то ни было преференций и индульгенций, я не могу признать себя виновной в том, что я не совершала.»Напомним, слушание , в которых обвиняется бывший начальник регионального управления Росгвардии по Владимирской области, продолжается в Октябрьском суде города Владимира. В обвинительном заключении ей по 5 разным эпизодам грозит 6 лет колонии.О всех подробностях мы расскажем в ближайших выпусках "Вестей" на канале "Россия 1" и на нашем сайте.