В филиале поликлиники на Студёной горе, 20 открыт кабинет выдачи справок.

Летом традиционно в детских поликлиникахвозрастает поток посетителей - будущие первоклаши проходят осмотры перел школой. Только в городской поликлинике №1 г. Владиимра профосмотры прошли 1340 детей. Чтобы уменьшить очереди, по субботам были дополнительно организованы осмотры, а в филиале поликлиники на Студёной горе, 20 открыт кабинет выдачи справок.- В результате проведения профилактических осмотров все медицинские карты детей уже оформлены и в ближайшее время будут переданы в школы, которые закреплены за детской поликлиникой», – отметила главный врач учреждения Татьяна Максимова.Оказание плановой амбулаторно-поликлинической помощи в Детской городской поликлинике №1 города Владимира проводится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. При входе организован пункт мониторинга состояния здоровья детей и их родителей, персонал и посетители медицинского учреждения используют средства индивидуальной защиты, разграничены потоки здоровых и больных детей, соблюдается социальная дистанция.