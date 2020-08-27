Белорусский политик Светлана Тихановская высказалась об итогах президентских выборов. Оппозиционер заявила, что за нее проголосовало большинство.

Белорусский политик Светлана Тихановская высказалась об итогах президентских выборов. Оппозиционер заявила, что за нее проголосовало большинство.По мнению политика, результаты голосования были подделаны в пользу действующего лидера Александра Лукашенко. На самом деле победу на выборах одержала она. "Я избранный народом президент", – подчеркнула Светлана Тихановская.При этом политик отметила, что пока не может официально называть себя главой государства. Поэтому Тихановская предпочитает говорить о себе как о женщине, за которую отдали голоса белорусы. Она добавила, что является лидером не оппозиции, а большинства.Также Тихановская опровергла сообщения о помощи Европейского союза. "Мы никогда не получали финансовую помощь от западных стран и не получаем сейчас", – уточнила политик в беседе с немецким изданием Bild.17 Авг 2020 в 1:20 PDTНапомним, выборы главы Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным Центризбиркома, 80% граждан поддержали Александра Лукашенко. За его соперницу проголосовали 10% жителей страны.После оглашения итогов президентской гонки женщина покинула страну. Сейчас она находится в Литве с двумя детьми. Оппозиционер Валерий Цепкало предположил, что на Светлану Тихановскую могли оказать давление белорусские власти.