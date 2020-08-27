Популярный белорусский политик Светлана Тихановская высказалась о готовности в случае необходимости поговорить с российским президентом. Она заявила, что диалог не станет для нее трудным испытанием.

Популярный белорусский политик Светлана Тихановская высказалась о готовности в случае необходимости поговорить с российским президентом. Она заявила, что диалог не станет для нее трудным испытанием.Белорусский политик и лидер протеста Светлана Тихановская дала интервью изданию Deutsche Welle. В беседе был затронут широкий спектр тем. В их числе были и те, которые затрагивают планы Координационного совета оппозиции по выстраиванию отношений с Россией.Светлана Тихановская сообщила, что смогла бы найти нужные слова для диалога с российским президентом Владимиром Путиным. При этом, по словам лидера протестного движения, она не знает, как готовиться к общению с кем-либо.Кроме того, Тихановская высказалась и о независимости Белоруссии. Она заявила, что суверенитет страны стоит на первом месте.Напомним, ранее Тихановская высказала мнение о том, что у Координационного совета на данный момент нет необходимости вести прямой диалог с Кремлем. Она добавила, что происходящее в Белоруссии не содержит антироссийских настроений.Позиция Москвы в вопросе о белорусских протестах остается нейтральной. Российские власти не считаю возможным вмешиваться во внутриполитические вопросы другой страны.