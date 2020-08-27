Главная соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская порассуждала о сложившейся в Белоруссии ситуации. Она заявила, что не видит поддержки со стороны России.

Главная соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская порассуждала о сложившейся в Белоруссии ситуации. Она заявила, что не видит поддержки со стороны России.По словам политика, единственное "свидетельство поддержки" действующей власти – это поздравление президентом России Владимиром Путиным своего белорусского коллеги с победой на выборах. "Но я думаю, что он увидел потом настроения людей, он увидел все эти демонстрации, которые проходят против", – отметила Светлана Тихановская.Ранее она заявила, что время для переговоров с российской стороной "пока не пришло". Конкурентка Лукашенко полагает, что революция в Белоруссии не является ни антироссийской, ни антиевропейской. При этом Светлана Тихановская подчеркнула, что оппозиция не собирается "закрывать границы" с Россией.Напомним, протесты в Белоруссии, митинги и забастовки проходят уже третью неделю. Граждане выступают против официальных результатов выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко видит в сложившейся ситуации элементы вмешательства иностранных государств-врагов.16 Авг 2020 в 7:55 PDTКак писали "Дни.ру", по данным Центризбиркома Белоруссии, на выборах президента Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, а за проголосовали 10,1%. Многие в республике не верят этому и требуют перевыборов. В свою очередь действующий глава государства категорически против такой инициативы.Ранее о том, что у Координационного совета на данный момент нет необходимости вести прямой диалог с Кремлем. Она добавила, что происходящее в Белоруссии не содержит антироссийских настроений. Позиция Москвы в вопросе о белорусских протестах остается нейтральной. Российские власти не считают возможным вмешиваться во внутриполитические вопросы другой страны.