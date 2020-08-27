Столько дал суд Алфие Мокшиной. Отстранённая начальница владимирской Росгвардии обвинялась в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Следствие доказало, что Мокшина

Столько дал суд Алфие Мокшиной. Отстранённая начальница владимирской Росгвардии обвинялась в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Следствие доказало, что Мокшина требовала с подчинённых вознаграждение — за непривлечение к дисциплинарной ответственности за якобы совершённые нарушения. По информации обвинения, общая сумма незаконно полученных денежных средств — 155 тыс. рублей. Следствием и судом установлено, что часть денег