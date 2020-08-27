В прошлом году открыты две школы – на 1000 учащихся в Собинке и на 550 – в Кольчугино.

- Для решения задачи односменного режима обучения и перевода учащихся в новые здания из аварийных в области строятся новые школы. В прошлом году открыты две школы – на 1000 учащихся в Собинке и на 550 – в Кольчугино. Сейчас готовится к открытию школа на 132 места в деревне Купреево Гусь-Хрустального района. А в начале следующего учебного года учащихся примут школы на 1100 мест во владимирском микрорайоне Коммунар и на 675 – в Камешково», – сообщила директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева. Особое внимание – сельским школам. Там создаются площадки, нацеленные на новые компетенции ребят села. Это имеет важный социальный эффект, стирая границы между сельскими и городскими детьми», – подчеркнула директор департамента.На базе сельских общеобразовательных организаций уже работает 21 специализированный центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В 2020 году откроются ещё 42 таких центра на селе и в городах с населением до 50 тысяч человек.