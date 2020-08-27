А количество выздоровлений увеличилось еще на 24 человека

Согласно официальной статистике во Владимирской области на протяжении уже вторых суток не зафиксировано ни одного смертельного случая коронавирусной инфекции. Количество людей, скончавшихся от ковида остановилось на 193.В то же время, число выздоровлений увеличилось на 24 человека и составило5424За прошедшие сутки было выявлено 27 новых случаев заболевания. За весь период пандемии – 6 212. Самое большое количество заболевших по-прежнему в областном центре - 1044, Гусь-Хрустальном районе - 893, и в Петушинском районе - 893