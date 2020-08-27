А в Судогодском районе дотла выгорели 2 частных дома

Сообщение о возгорании в одной из квартир дома№17 в Красном переулке поступило в 17.38. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Площадь возгорания оказалась небольшой, 0,5 кв.м, но в ходе тушения одного человека пришлось эвакуировать через окно. Больше погибших и пострадавших нет.Сегодня утром дотла выгорели 2 частных дома в Судогодском районе, деревня Овсянникова. Пожарные расчеты выехали на место происшествия сразу, после получения сигнала, в 4:45 утра. Информация уточняется.Фото ГУ МЧС по Владимирской области