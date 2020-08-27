В Екатеринбурге отчаянный работник пришел в офис своего работодателя с гранатой. Таким образом он хотел вынудить начальство выдать ему положенную заработную плату. Инцидент произошел в ..

В Екатеринбурге отчаянный работник пришел в офис своего работодателя с гранатой. Таким образом он хотел вынудить начальство выдать ему положенную заработную плату.Инцидент произошел в здании на улице Гурзуфская. Из него пришлось эвакуировать 50 человек. По данным СМИ, вместе с мужчиной, которым оказался 35-летний житель Москвы, пришли еще двое человек. Они утверждают, что зарплату им не платили полгода и пришли за полагающимися им 400 тысячами рублей.Позже москвича задержали. Выяснилось, что снаряд был лишь муляжом гранаты Ф-1. Тем не менее, в МВД решают вопрос о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство общеопасным способом. Эта статья УК РФ предполагает наказание в виде восьми и более лет лишения свободы, сообщает .