Жители деревень Гусь-Хрустального района остались без подхода к воде из-за строительства козоводческой фермы. Рядом с рекой Колпь, куда жители сразу двух деревень, Борзино и

Жители деревень Гусь-Хрустального района остались без подхода к воде из-за строительства козоводческой фермы. Рядом с рекой Колпь, куда жители сразу двух деревень, Борзино и Ново-Новляново, ходили купаться, установили забор. Из-за заграждений люди не могут также подойти к роднику, из которого набирали питьевую воду. На месте, где был свободный проход к реке Колпь, выросла конструкция из металлопрофиля, а привычная дорожка