В ходе рейдового мероприятия надзорными органами проверено 18 транспортных средств.

Сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с Восточным межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора и представителями общественного совета при ОМВД провели рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение правонарушений в сфере пассажирских перевозок.В период проведения мероприятия особое внимание уделялось проверке автобусов, осуществляющих организованные перевозки групп детей, техническому состоянию транспортных средств, перевозящих пассажиров, наличию документов, предусмотренных Правилами дорожного движения, проведению предрейсового медицинского осмотра водителей, а также соблюдению режима труда и отдыха водителей.В результате проведения рейда было проверено восемнадцать автобусов, выявлено пятнадцать нарушений требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения и в сфере транспортного надзора со стороны водителей автобусов, выявлено одно транспортное средство, в конструкцию которого внесены изменения без соответствующего разрешения Госавтоинспекции. В отношении нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении.Госавтоинспекция в очередной раз обращается к организациям, предприятиям и учреждениям, занимающимся перевозкой пассажиров, в особенности перевозкой групп детей, о необходимости обеспечения безопасных условий для движения автобусов, усиления контроля за водительским составом и техническим состоянием автобусов в процессе их эксплуатации.Также Госавтоинспекция просит водителей и пассажиров отнестись к данным мероприятиям с пониманием, так как они направлены на обеспечение безопасности жителей и гостей нашего района.