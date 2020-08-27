В ходе рейдового мероприятия надзорными органами проверено 18 транспортных средств.
Сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с Восточным межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора и представителями общественного совета при ОМВД провели рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение правонарушений в сфере пассажирских перевозок.
В период проведения мероприятия особое внимание уделялось проверке автобусов, осуществляющих организованные перевозки групп детей, техническому состоянию транспортных средств, перевозящих пассажиров, наличию документов, предусмотренных Правилами дорожного движения, проведению предрейсового медицинского осмотра водителей, а также соблюдению режима труда и отдыха водителей.
В результате проведения рейда было проверено восемнадцать автобусов, выявлено пятнадцать нарушений требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения и в сфере транспортного надзора со стороны водителей автобусов, выявлено одно транспортное средство, в конструкцию которого внесены изменения без соответствующего разрешения Госавтоинспекции. В отношении нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении.
Госавтоинспекция в очередной раз обращается к организациям, предприятиям и учреждениям, занимающимся перевозкой пассажиров, в особенности перевозкой групп детей, о необходимости обеспечения безопасных условий для движения автобусов, усиления контроля за водительским составом и техническим состоянием автобусов в процессе их эксплуатации.
Также Госавтоинспекция просит водителей и пассажиров отнестись к данным мероприятиям с пониманием, так как они направлены на обеспечение безопасности жителей и гостей нашего района.