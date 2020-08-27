Из них примерно половина будет учиться на бюджетные средства.

В этом году медицинские колледжи Владимирской области приняли на первый курс 924 человека. На бюджетные места зачислено 437 учащихся.В 2020 году на бюджетные места медицинских колледжей Владимирской области зачислено 437 учащихся, ещё 487 абитуриентов – на внебюджетные места. Таким образом, по предварительным данным приёмных комиссий, медицинские колледжи региона набрали 924 студентов.452 студента будут учиться во Владимирском базовом медицинском колледже. По словам директора Владимирского базового медицинского колледжа Инны Морозовой, в этом году конкурс был достаточно высокий. На 162 бюджетных места было подано 790 заявлений по пяти специальностям. По сравнению с 2019 годом в учебном заведении выросло количество бюджетных мест: на 25 – по специальности «Сестринское дело» на базе 9 класса, и ещё на 2 места – по специальности «Стоматология профилактическая».- Учитывая потребность региональной системы здравоохранения в специалистах среднего звена, количество бюджетных мест ежегодно увеличивается», – подчеркнула Инна Морозова.В Муромский медицинский колледж поступило 172 человека, в Ковровский и Александровский медицинские колледжи – по 150 человек в каждый.