Из двух грузовых автомобилей, находящихся в пользовании подозреваемого, оперативники изъяли более 4000 литров спирта.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального МВД России «Муромский» в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили факт хранения спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии.Полицейские установили, что 50-летний муромлянин, заведомо зная, что хранение продукции без соответствующей маркировки на территории Российской Федерации запрещена, приобрел и хранил немаркированную спиртосодержащую продукцию.Из двух грузовых автомобилей, находящихся в пользовании подозреваемого, оперативники изъяли более 4000 литров спирта на сумму более 165 тысяч рублей.Подозреваемый свою вину признал и пояснил, что приобрел продукцию у неустановленного лица на автодороге Касимов – Муром – Нижний Новгород. Спирт он планировал использовать в личных целях.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.