Обеспечить чистоту и прозрачность сентябрьских выборов, а значит, и легитимность результатов - на сегодня одна из наиболее актуальных задач Общественной палаты Владимирской области.

Обеспечить чистоту и прозрачность сентябрьских выборов, а значит, и легитимность результатов - на сегодня одна из наиболее актуальных задач Общественной палаты Владимирской области. Обсуждению этой темы было посвящено очередное заседание палаты. В нем приняли участие руководитель рабочей группы по контролю за голосованием Общественной палаты РФ Максим Григорьев, депутаты Законодательного Собрания, представители политических партий и кандидаты в депутаты Владимирского горсовета.О текущей ситуации доложил председатель облизбиркома Вадим Минаев. В сентябре в регионе пройдет 71 кампания по выборам в представительные органы власти. За 779 мандатов борются более 2 тысяч кандидатов. Представлены 12 политических партий и объединений. Максим Григорьев назвал избирательную кампанию открытой и конкурентной. По его мнению, это знак доверия избирательной системе в целом и избирательной комиссии области, в частности. Но активность не везде одинакова, заметил вице-спикер ЗС Роман Кавинов.- Для меня, как для человека, который сам был депутатом мунципальным и главой администрации, работал в одном из городских поселений, очевидно: когда мы говорим о решении нужд наших граждан, наших земляков, владимирцев, чем ближе депутат к своим избирателям, а понятно, что в сельском населенном пункте, когда 1,5 тыс. жителей или избирателей проживает там, 10 мандатов по 150 человек, то есть это действительно депутат, избранный, работающий в сельском населенном пункте, он фактически живет нуждами и проблемами своего округа, и действительно у него есть реальные механизмы, реальные возможности решать проблемы населенного пункта и своих земляков. Но, к сожалению, не всегда мы видим активность на таком, скажем, на уровне городских и сельских поселений.Самое живое обсуждение вызвали "Черные" пиаркомпании. По словам кандидатов в депутаты, они сами ловили за руку людей, которые портят агитационные материалы, срывают листовки, даже поджигают стенды. Руководитель фракции КПСС в Заксобрании Иван Алтухов предложил на базе Общественной палаты разработать, а всем кандидатам подписать «мирный договор» против «черных технологий».Совет Общественной палаты получил задание заняться обоими предложениями. Отдельно участники заседания обсудили работу непосредственно в дни голосования. Решено, что на базе ОП при содействии Союза юристов откроется ситуационный центр по аналогии с тем, что работал во время голосования по поправкам в Конституцию.