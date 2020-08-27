О всех подробностях мы расскажем в ближайших выпусках "Вестей" на канале Россия1.

Заседание по оглашению приговораотстраненной от исполнения служебных обязанностей начальницы владимирской Росгвардии начнется сегодня, в 14.30. Журналисты «Вести Владимир» будут присутствовать в зале суда. О всех подробностях мы расскажем в ближайших выпусках "Вестей" на канале Россия1.Как стало известно, судьи уже заслушали последнее слово Алфии Мокшиной – оно заняло чуть боле 20 минут.Напомним, слушание , в которых обвиняется бывший начальник регионального управления Росгвардии по Владимирской области, продолжается в Октябрьском суде города Владимира. В обвинительном заключении ей по 5 разным эпизодам грозит 6 лет колонии.