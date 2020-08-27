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Включайте эфир, не пропустите подробности!Преступление и наказание.Громкое дело о взятках завершено. Отстранённому начальнику Росгвардии Алфие Мокшиной огласили приговор.Ни пройти, ни проехать.Частная собственность или самозахват? Жители Гусь-Хрустального района обеспокоены появлением забора на единственном подходе к реке.Под личным контролем.Все ли условия созданы для развития территорий? С рабочим визитом в Петушинском районе побывал Владимир Киселёв.