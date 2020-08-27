Заодно и проинспектирует ход строительных работ в парке культуры и отдыха «Добросельский»

27 августа Владимир Сипягин совершит инспекционную поездку по ряду социально значимых объектов региона. Губернатор проверит готовность к новому учебному году Владимирского экономико-технологического колледжа, специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната города Владимира для детей с тяжёлыми нарушениями речи и средней общеобразовательной школы № 1 города Радужного. Кроме того, глава региона проинспектирует ход строительных работ в парке культуры и отдыха «Добросельский» областного центра.