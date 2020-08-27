Вчерашний дождь во Владимире и области был предупреждением о больших грозах.

Главное управление МЧС России по Владимирской области информирует о неблагоприятных погодных явлениях, прогнозируемых на 27-е августаПо данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27-го августа возможные сильные дожди.Ливни и ветер нередко становятся причиной возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с нарушениями в работе систем ЖКХ, нарушением в работе водоотводящих систе, в том числе, возможны подтопления. На улице могут падать сломанные ветки, части сооружений, сильный ветер может нести крупный мусор. Ухудшается видимость на дорогах.Гражданам на период неблагоприятных погодных явлений рекомендовано не выходить на улицу. В случае возникновения происшествия и (или высокой вероятности его возникновения), звоните по номерам телефонов 01, 101 и 112.