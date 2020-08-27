Сейчас электронные визы действуют только в Санкт-Петербурге, Калининграде и Владивостоке.

В период пандемии туристическая отрасль Владимирской области вошла в число наиболее пострадавших.- Оценивая сокращение турпотока во Владимирскую область с момента снятия ограничений к аналогичному периоду прошлого года, можно говорить о падении спроса на 30 процентов и более. Восстановление туристической отрасли произойдёт не ранее, чем в 2021 году», – рассказал журналистам и.о. председателя комитета по туризму Алексей Цыганов на пресс-конференции областной администрации состоялась пресс-конференция Алексея Цыганова.Ведомство готовит проект Стратегии развития туризма во Владимирской области с учётом положений Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года.Одна из главных задач - продвижение региона на внешнем рынке.- Недавно мы подписали пятилетнее стратегическое Соглашение о сотрудничестве с комитетом по туризму города Москвы. Владимирская область появится на платформе RUSSPASS, где будет представлен широкий выбор путешествий по нашему региону.Кроме того, въезд во Владимирскую область будет возможен по электронным визам, что может значительно увеличить поток иностранных туристов», – подчеркнул Алексей Цыганов. Сейчас электронные визы действуют только в Санкт-Петербурге, Калининграде и Владивостоке, с 2021 года их должны ввести по всей стране.Комитет делает упор на цифровые технологии, современные сервисы. Индивидуальный туризм с каждым годом становится всё популярнее.- Нам надо сфокусироваться на самостоятельных туристов. Планируется создание нового, обновлённого мобильного приложения, информационного портала. В приложении должна быть информация о достопримечательностях региона и помощь в ориентировании с использованием геолокации, информационная поддержка туристов, возможность установления связи с консульством или посольством, если речь идёт об иностранных туристах, и другие полезные для туристов сервисы», – отметил Алексей Цыганов.Согласно статистическим данным Росстата, область может принять до 7 млн туристов в год.