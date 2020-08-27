Очередной микроавтобус, оснащённый специализированным оборудованием, поступил в Вязниковским район и готовится к эксплуатации.

Новый микроавтобус, оснащённый специализированным оборудованием, приобрели Вязниковском районе. Он будет использоваться для выездных культурных акций в самых отдалённых селах и деревнях муниципального образования.- Для нас очень важно, чтобы выступления артистов, которыми славится Владимирская область, могли видеть во всех уголках региона. За приобретением одной такой машины – возможность порадовать, подарить новые впечатления тысячам людей. Об этом говорят примеры тех муниципальных образований, где такой автотранспорт появился ранее. Например, в Юрьев-Польском районе в мероприятиях, организованных с использованием приобретённого в 2019 году автобуса, приняли участие почти 60 тысяч человек! Модернизация инфраструктуры сферы культуры была и остаётся одним из важнейших приоритетов нацпроекта «Культура» – наши богатейшие культурные традиции должны передаваться молодому поколению в красивых, современных, удобных учреждениях культуры. И Владимирская область занимает передовые позиции по реализации этого направления», – говорит директор Департамента культуры Алиса Бирюкова.