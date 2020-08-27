В преддверии нового учебного года сотрудники полиции навестили воспитанников подшефного детского дома.

В преддверии Дня знаний сотрудники УМВД России по городу Владимиру поддержали традиционную акцию «Помоги собрать ребенка в школу». С началом нового учебного года полицейские поздравили воспитанников подшефного детского дома имени Карла Либнехта.В неформальной обстановке правоохранители пообщались с ребятами, напомнили о правилах безопасного поведения в общественных местах. В гости к мальчишкам и девчонкам полицейские пришли не с пустыми руками. Они вручили ребятам канцелярские принадлежности, конструкторы, наборы для лепки и другое необходимое для каждого ученика, пожелав отличного настроения и побед в новом учебном году. В завершение встречи ребята поблагодарили гостей и пообещали стараться и научиться чему-то новому.«Спасибо за подарки для наших воспитанников, – поблагодарила полицейских директор детского дома Елена Вансович. – Дети остались очень довольны. Я уверена, что такие добрые жесты со стороны полицейских воспитывают дух наших ребят».Накануне сотрудники центра временного содержания несовершеннолетних УМВД России по Владимирской области поздравили своих воспитанников с началом нового учебного года и вручили им канцелярские принадлежности.