Пока хозяйка находилась на огороде, мужчина проник в дом, откуда похитил телефон и денежные средства.

22 августа 2020 года в УМВД России по городу Владимиру поступило заявление от 62-летней женщины о краже из ее дачного дома, расположенного на территории города Владимира, денежных средств в сумме около 5 тысяч рублей и телефона. Общая сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей. Прибывшие на место происшествия полицейские следы взлома дверных или оконных запорных устройств не обнаружили.Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее судимый, безработный житель областного центра. Установлено, что мужчина воспользовался тем, что хозяйка находилась на огороде рядом с домом, прошел в помещение через незапертую дверь и похитил деньги и имущество. Похищенный телефон оперативники изъяли и вернули владелице, денежные средства фигурант успел потратить на личные нужды.В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Фигурант заключен под стражу.