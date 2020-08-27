В новом лабораторном корпусе будут проводить научно-диагностическую работу с африканской и классической чумой свиней, гриппом птиц и другими заболеваниями животных

В Федеральном центре охраны здоровья животных во Владимире открыто новое здание лабораторно-виварного комплекса. Ввод в эксплуатацию нового лабораторного корпуса позволит значительно увеличить количество исследований и проводить научно-диагностическую работу с африканской и классической чумой свиней, гриппом птиц, болезнью Ньюкасла и другими заболеваниями животных. Комплекс отвечает самым высоким требованиям биобезопасности. На его создание из федерального бюджета направлено 1 млрд 027,8 млн рублей. Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») создан на базе основанного в 1958 году Всесоюзного научно-исследовательского ящурного института. По результатам экспертизы РАН ФГБУ «ВНИИЗЖ» отнесён к 1-й категории научных организаций: его научные результаты соответствуют мировому уровню.В настоящее время в учреждении разработано и внедрено в ветеринарную практику более 150 эффективных диагностических средств и вакцин против болезней животных. Продукция учреждения зарегистрирована и поставляется в более чем 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.