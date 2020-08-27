Больше половины всех тепловых сетей города Владимира реконструировано. Тепловики делятся итогами летней ремонтной кампании. Полностью заменено 25 объектов магистральных и разводящих

Больше половины всех тепловых сетей города Владимира реконструировано. Тепловики делятся итогами летней ремонтной кампании. Полностью заменено 25 объектов магистральных и разводящих теплопроводов. Объёмы внушительные. На реконструкцию выделено 320 миллионов рублей. Станислав Иванов, зам. главного инженера по тепловым сетям Владимирского филиала «Т Плюс»: Полностью выполнены два объекта по магистральным сетям, восемь объектов по квартальным сетям. То