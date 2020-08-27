Два года назад в пос. Вольгинский открылась художественная мастерская, где ручным способом отливают церковные колокола. Чем сегодня живет необычное семейное производство и какая государственная поддержка необходима редкому промыслу? - спикер облпарламента Владимир Киселев побывал на «Вольгинском колокольце» и увидел, как современные мастера возрождают древнее искусство.

Два года назад в пос. Вольгинский открылась художественная мастерская, где ручным способом отливают церковные колокола. Чем сегодня живет необычное семейное производство и какая государственная поддержка необходима редкому промыслу? - спикер облпарламента Владимир Киселев побывал на «Вольгинском колокольце» и увидел, как современные мастера возрождают древнее искусство.Этот кирпич желтого цвета будет единственным. Остальные - красными. Его в основании будущего музея в поселке Вольгинский заложил Владимир Киселев. Здесь будут представлены старинные колокола, собранные в разных уголках мира. Идея принадлежит семье Лукьяновых. Уже третье поколение этой семьи отливают колокола для храмов.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Наша главная цель , наша мечта - сделать так, чтобы колокольный звон, как и прежде раздавался над всей Россией. Колокольный звон - это символ России, мы счиаем, что церкви восстанавливаются , и в каждой должны быть колокола.Владимир Киселев - впервые в мастерской , он не скрывал своего восхищения. И мастерством кузнецов, и их отношением к традициям. Из 6 подобных предприятий в России «Вольгинский колоколец» - единственное, где можно увидеть весь процесс: от заливки бронзы в форму до финального этапа, когда почти готовый колокол «наряжают» - наносят надписи и украшения. Гордость Лукьяновых - малая звонница из 7 колоколов, которую в Вольгинском сделали для Главного храма Вооруженных сил России.«Вольгинский колоколец» для Лукьяновых - больше творчество, чем бизнес. Крупные заказы случаются нечасто, небольшой, но стабильный доход приносят мастер-классы, которые очень интересно и с большой любовью мастера проводят для взрослых и детей.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Нужно сказать большое спасибо энтузиастам, которые взялись за это непростое дело. Больших денег тут не заработаешь, производство очень дорогое. Очевидно, что весь этот проект - потребность души. Думаю, что определенная господдержка такого уникального производства возможна по линии развития народных промыслов.В программе визита и социальные объекты. В Городищенском доме культуры завершается капитальный ремонт. Впервые - за 60 лет. Владимиру Киселеву показали фото ДК до ремонта: изношенная кровля, разрушающаяся кирпичная кладка, отслаивающаяся штукатурка. Сегодня клуб кардинально преобразился. В ремонт вложено более 14 млн рублей. В основном , средства федерального бюджета. Спикер облпарламента побывал также в городищенской школе. За последние 2 года здесь серьезно укрепили материально-техническую базу, а в сентябре в школе откроется центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Очень важно , что школа участвует в программе Точка роста. Видно, что у ребят развивается нетрадиционное мышление, а с другой стороны чувствуется, с какой любовью, с каким воодушевлением педагоги и родители занимаются подготовкой к новому учебному году.Отдельная тема - ввоз московского мусора. Глава администрации Петушинского района рассказал , как решается вопрос. Чиновники вместе с жителями перекопали дорогу к свалке, установили баннеры, знаки. Создали экологический контроль. Привлекли полицию, ждут помощи от местных казаков. Владимир Киселев уверен , в принципиальных вопросах власть обязана опираться на людей.