Умирать перестали, но по количеству больных потихоньку плюсуем. Летальных исходов во Владимирской области — среди пациентов с КОВИДом — за последние сутки не прибавилось. Число умерших

Умирать перестали, но по количеству больных потихоньку плюсуем. Летальных исходов во Владимирской области — среди пациентов с КОВИДом — за последние сутки не прибавилось. Число умерших по-прежнему 193. А вот новых случаев заболевания — 27. Вчера прирост был на 26 человек, а во вторник на 22 человека. Всего больных теперь 6 212. В лидерах антирейтинга