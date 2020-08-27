Суть акции – в общественном контроле над состоянием подходов и подъездов к образовательным учреждениям.

Во Владимирской области стартовала акция «Дорога к школе», которую проводят активисты проекта «Безопасные дороги». Проект инициирован и реализован при поддержке политической партии «Единая Россия».Суть акции – в общественном контроле над состоянием подходов и подъездов к образовательным учреждениям.Дорога в школу должна быть безопасной. А что входит в это понятие? Как оборудованы подходы к школам и детским садам региона , - выявляют активисты движения "Безопасные дороги". Первая остановка – Суздаль, детский сад №2. В качестве общественного контролера – Любовь Горшкова, заведующая этим детским садомЛюбовь Горшкова, заведующая детским садом №2 г Суздаля: "В планах подготовки к учебному году у нас входили такие мероприятия, как пилка деревьев. Здесь все густо посажено, и в целях безопасности детей, и чтобы в группах было светло, мы проводили эту работу. Эта работа не закончена, мы обязательно будем продолжать."Чтобы дети с родителями без проблем добирались до детского сада, на повороте к нему установили знак "Осторожно, пешеходы!". Теперь руководство будет добиваться установки лежачего полицейского на другом подходе к детскому саду.Вторая остановка – школа №37 во Владимире. Здесь проверку безопасности подходов к школе проверила заведующая детским садом № 108 Светлана Мангушева.Светлана Мангушева, заведующая детским садом №108 г. Владимира: "Обязательно у каждого образовательного учреждения должны быть дорожные знаки, искусственные неровности, тротуары, хорошее, качественное освещение, светофоры, если есть такая необходимость. Здесь, у 37 школы, это все соблюдено. Перед 1 сентября дорожные службы приведут в соответствующий вид искусственную неровность и «зебру», чтобы они выглядели ярко, празднично и безопасно".Третий объект – школа № 25, которая находится вблизи одной из самых оживленных улиц Владимира – улицы Горького. Здесь у перехода появились предупреждающие надписи.Артём Семенов, председатель Общественного совета проекта "Безопасные дороги" по Владимирской области": "В преддверии 1 сентября, в рамках проекта "Безопасные дороги", нанесли предупреждающую разметку на дорожном полотне: «школа», «дети». Сам пешеходный переход к школе оснащен знаками, островком безопасности, в общем, по всем стандартам."Надписи предупреждают не только водителей. "Отвлекись от телефона", "возьмите ребенка за руку" - такая разметка рассчитана и на детей, и на взрослых. Креативно и эффективно. Активисты движения "безопасные дороги" обещают: до 1 сентября проверят подходы ко всем школам и детским садам области.