Это особый вариант технопарка, направленный на формирование навыков программирования, робототехники, инженерных знаний у детей школьного возраста. Всего в стране будет открыт 21 такой центр.

Во Владимирской области откроется центр цифрового образования детей «IT-куб». Об этом расказала директор департамента образования администрации Владимирской облатси Ольга Беляева.- Это особый вариант технопарка, направленный на формирование навыков программирования, робототехники, инженерных знаний у детей школьного возраста. Всего в стране будет открыт 21 такой центр, - расссуказала она.«IT-куб» в областном центре заработает на базе Владимирского политехнического колледжа. Заниматься в нём смогут ребята со всей области. До 2024 года в нашем регионе появится уже 6 таких центров – во всех крупных городах области».Рассказывая о развитии образовательныъ учреждений, Ольга Беляева напомнила, что президент России Владимир Путин чётко обозначил цель: к 2024 году Россия должна войти в десятку мировых лидеров по качеству общего и профессионального образования. Качество образования повышается на основе обновления его структуры, содержания и технологий обучения, привлечения в отрасль высококвалифицированных кадров. Особый акцент – на эффективной поддержке талантливых ребят, на развитии способностей и помощь в профориентации детей.