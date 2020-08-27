Больше всех - на 25 процентов - за год выросли в цене крупа и бобовые, сообщил Владимирстат.
Больше всех - на 25 процентов - за год выросли в цене крупа и бобовые, сообщил Владимирстат.
Индексы потребительских цен -
на конец периода, в процентах
Июль
2020г. к
июню
2020г.
декабрю
2019г.
июлю
2019г.
Индекс
потребительских цен
100,4
103,7
103,2
все
товары
100,3
104,0
103,5
продовольственные товары
100,2
105,2
103,5
непродовольственные
товары
100,4
102,7
103,8
услуги
100,7
102,5
102,3
Индексы цен на отдельные группы и
виды
продовольственных товаров по Владимирской области -
на конец периода, в процентах
Июль
2020г. к
июню
2020г.
декабрю
2019г.
июлю
2019г.
Продукты
питания
100,3
105,7
104,0
из
них:
хлеб
и хлебобулочные изделия
100,0
105,0
108,5
крупа
и бобовые
98,9
119,9
125,7
макаронные
изделия
100,3
114,1
116,5
мясо
и птица
102,6
104,7
97,8
рыба
и морепродукты пищевые
100,6
101,7
102,9
молоко
и молочная продукция
100,4
103,3
105,0
масло
сливочное
101,4
104,5
107,8
масло
подсолнечное
99,1
99,8
98,6
яйца
куриные
100,4
91,0
111,1
сахар-песок
101,2
127,4
92,9
плодоовощная
продукция
98,0
126,9
107,5
из
них овощи
93,5
99,6
96,8
Алкогольные
напитки
100,0
101,8
99,9
В июле существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало повышение цен на мясо и птицу, а также снижение цен на овощи, крупы и бобовые.
Свинина выросла в цене на 4,9%, говядина – на 1,5%, куры охлажденные – на 0,4%.
Значительное снижение цен отмечено на отдельные виды плодоовощной продукции: на лук репчатый – на 18,7%, картофель – на 16,0%, помидоры – на 10,8%, огурцы – на 9,8%, бананы – на 9,3%, лимоны и капусту - на 5,6%, свеклу и виноград – на 3%, сухофрукты –на 0,9%. Вместе с тем снизились цены на пшено – на 3,6%, крупу гречневую – на 2%, рис шлифованный – на 1%.
Заметно выросли цены на некоторые виды овощей, фруктов и цитрусовых: на морковь – на 16,7%, на яблоки – 10,4%, апельсины – на 8,8%, груши – на 5,3%, а также на рыбу живую и охлажденную – на 9,9%, креветки – на 5,3%.
Среди других наблюдаемых продовольственных товаров выросли цены на варенье, джем, повидло, мед – на 2,6%, кексы, рулеты – на 2,3%, на 1,9-2,2% - маргарин, консервы овощные, соль, чай зеленый, жевательную резинку, на 1,2-1,6% - масло сливочное, масло оливковое, сахарный песок, пряники, вино виноградное крепленое, на 1,0% - вермишель.
В тоже время снизились цены на супы сухие в пакетах – на 2%, на 1,2-1,6% - колбасу сырокопченую, икру лососевых рыб, рыбу мороженую, филе рыбное, консервы рыбные натуральные, пиво, на 0,6-1,0% - кофе, сыры сычужные твердые и мягкие, масло подсолнечное, кетчуп, шампанское.