На 25 процентов за год, сообщил Владимирстат.

На 25 процентов за год, сообщил Владимирстат.Индексы потребительских цен -на конец периода, в процентахИюль2020г. киюню2020г.декабрю2019г.июлю2019г.Индекспотребительских цен100,4103,7103,2всетовары100,3104,0103,5продовольственные товары100,2105,2103,5непродовольственныетовары100,4102,7103,8услуги100,7102,5102,3Индексы цен на отдельные группы ивидыпродовольственных товаров по Владимирской области -на конец периода, в процентахИюль2020г. киюню2020г.декабрю2019г.июлю2019г.Продуктыпитания100,3105,7104,0изних:хлеби хлебобулочные изделия100,0105,0108,5крупаи бобовые98,9119,9125,7макаронныеизделия100,3114,1116,5мясои птица102,6104,797,8рыбаи морепродукты пищевые100,6101,7102,9молокои молочная продукция100,4103,3105,0маслосливочное101,4104,5107,8маслоподсолнечное99,199,898,6яйцакуриные100,491,0111,1сахар-песок101,2127,492,9плодоовощнаяпродукция98,0126,9107,5изних овощи93,599,696,8Алкогольныенапитки100,0101,899,9В июле существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало повышение цен на мясо и птицу, а также снижение цен на овощи, крупы и бобовые.Свинина выросла в цене на 4,9%, говядина – на 1,5%, куры охлажденные – на 0,4%.Значительное снижение цен отмечено на отдельные виды плодоовощной продукции: на лук репчатый – на 18,7%, картофель – на 16,0%, помидоры – на 10,8%, огурцы – на 9,8%, бананы – на 9,3%, лимоны и капусту - на 5,6%, свеклу и виноград – на 3%, сухофрукты –на 0,9%. Вместе с тем снизились цены на пшено – на 3,6%, крупу гречневую – на 2%, рис шлифованный – на 1%.Заметно выросли цены на некоторые виды овощей, фруктов и цитрусовых: на морковь – на 16,7%, на яблоки – 10,4%, апельсины – на 8,8%, груши – на 5,3%, а также на рыбу живую и охлажденную – на 9,9%, креветки – на 5,3%.Среди других наблюдаемых продовольственных товаров выросли цены на варенье, джем, повидло, мед – на 2,6%, кексы, рулеты – на 2,3%, на 1,9-2,2% - маргарин, консервы овощные, соль, чай зеленый, жевательную резинку, на 1,2-1,6% - масло сливочное, масло оливковое, сахарный песок, пряники, вино виноградное крепленое, на 1,0% - вермишель.В тоже время снизились цены на супы сухие в пакетах – на 2%, на 1,2-1,6% - колбасу сырокопченую, икру лососевых рыб, рыбу мороженую, филе рыбное, консервы рыбные натуральные, пиво, на 0,6-1,0% - кофе, сыры сычужные твердые и мягкие, масло подсолнечное, кетчуп, шампанское.