Пожарные работали в Судогодском и Александровском районе и в поселке Боголюбово.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МСЧ России по Владимирской области, ранним утром вчера загорелись сразу два дома по адресу: Судогодский район, д. Овсянниково, д. 29, д. 31. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар удалось ликвидировать, к счастью, на пожаре никто не посрадал.Ближе к обеду поступило сообщение о пожаре кабины грузового автомобиля по адресу: Суздальский район, п. Боголюбово, ул. Ленина, у д. 97. Водитель пострадал, получил ожоги, кабина машины сильно выгорела.Вечером пожар случился уже в городе Александрове. Загорелась квартира в большом жилом доме по адресу: г. Александров, Красный переулок, д. 17, корпус 1. Правда, очаг пожара был небольшой, но если бы пожарные не приехали во время, огонь мог повредить большую территорию. Погибших и пострадавших нет, спасен 1 человек. К ликвидации последствий пожара привлекалось 5 единиц техники, 13 человек.