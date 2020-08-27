Особое внимание в ходе проверок уделили качеству оказания государственных услуг населению.
В рамках акции «Гражданский мониторинг», направленной на укрепление доверия между гражданами и органами внутренних дел, а также реализацию полномочий по осуществлению общественного контроля за деятельностью полиции, член общественного совета при ОМВД России по Петушинскому району Владимир Асташкин проверил качество оказания населению государственных услуг в сфере миграции.
В сопровождении начальника отделения по вопросам миграции общественник побывал в помещении, где ведется прием граждан. В ходе проверки представитель Совета обратил внимание на актуальность материалов, размещенных на информационных стендах, пообщался с посетителями, поинтересовался их мнением о работе территориального отдела по вопросам миграции. Замечаний в адрес сотрудников полиции не поступило.
Начальник отделения по вопросам миграции проинформировал Владимира Асташкина об основных направлениях работы отделения, о предоставляемых услугах и способах их получения, пояснив, что в настоящее время жители Петушинского района активно используют Единый портал государственных услуг.
С аналогичной проверкой посетил отдел по вопросам миграции председатель общественного совета при МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Михаил Бунаев. Общественник отметил, что в помещениях созданы комфортные условия для граждан и есть все необходимое для получения государственных услуг в сфере миграции.
Члены общественных советов дали высокую оценку организации работы сотрудников, ответственных за данное направление деятельности.