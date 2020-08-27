Особое внимание в ходе проверок уделили качеству оказания государственных услуг населению.

В рамках акции «Гражданский мониторинг», направленной на укрепление доверия между гражданами и органами внутренних дел, а также реализацию полномочий по осуществлению общественного контроля за деятельностью полиции, член общественного совета при ОМВД России по Петушинскому району Владимир Асташкин проверил качество оказания населению государственных услуг в сфере миграции.В сопровождении начальника отделения по вопросам миграции общественник побывал в помещении, где ведется прием граждан. В ходе проверки представитель Совета обратил внимание на актуальность материалов, размещенных на информационных стендах, пообщался с посетителями, поинтересовался их мнением о работе территориального отдела по вопросам миграции. Замечаний в адрес сотрудников полиции не поступило.Начальник отделения по вопросам миграции проинформировал Владимира Асташкина об основных направлениях работы отделения, о предоставляемых услугах и способах их получения, пояснив, что в настоящее время жители Петушинского района активно используют Единый портал государственных услуг.С аналогичной проверкой посетил отдел по вопросам миграции председатель общественного совета при МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Михаил Бунаев. Общественник отметил, что в помещениях созданы комфортные условия для граждан и есть все необходимое для получения государственных услуг в сфере миграции.Члены общественных советов дали высокую оценку организации работы сотрудников, ответственных за данное направление деятельности.