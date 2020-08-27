Величина среднедушевых денежных доходов населения за второй квартал 2020 года составила 25033 рубля

Во Владимирской области величина среднедушевых денежных доходов населения за второй квартал 2020 года составила 25033 рубля (за 1 квартал текущего года – 23679 рублей). Эта величина используется при определении права на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) на третьего или последующего ребёнка до достижения им возраста трёх лет.Названная выплата предоставляется независимо от наличия права на иные виды государственных пособий и выплат, установленных федеральными и областными законами.ЕДВ устанавливается одному из родителей на каждого рождённого (усыновлённого) третьего или последующего ребёнка, совместно с ним проживающего до достижения возраста трёх лет. При определении права на выплату в качестве критерия нуждаемости учитывается величина среднедушевого денежного дохода населения, либо 2-кратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения, установленная во Владимирской области за 2 квартал года, предшествующего году обращения.Если граждане обращаются за ЕДВ в течение шести месяцев со дня рождения ребёнка, выплата назначается со дня рождения. По истечении шести месяцев – с первого числа месяца, в котором подано заявление.При установлении права на ЕДВ учитываются предыдущие дети, рождённые матерью этого ребёнка.Заявление о назначении ЕДВ подаётся в учреждение социальной защиты населения по месту проживания граждан с приложением следующих документов:– копии паспорта и свидетельств о рождении детей;– справка, подтверждающая совместное проживание во Владимирской области ребёнка с родителем (заявителем), выданная организацией, уполномоченной на её выдачу;– справки о доходах членов семьи.