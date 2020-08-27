В регионе за сутки на 27 августа лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 27 августа 2020 года лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией6 - в Гусь-Хрустальном районе5 - в г. Владимире5 - в Меленковском районе3 - в Муромском районе2 - в Гороховецком районе1 - в Вязниковском районе1 - в Кольчугинском районе1 - в Александровском районе1 - в Киржачском районе1 - в Селивановском районе1 - в Ковровском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 6212 случаев заболевания1044 - в г. Владимире893 - в Гусь-Хрустальном районе680 - в Петушинском районе585 - о. Муром539 - в Ковровском районе468 - в Александровском районе312 - в Собинском районе314 - в Вязниковском районе297 - в Юрьев-Польском районе214 - в Кольчугинском районе188 - в Меленковском районе160 - в Судогодском районе140 - в Киржачском районе114 - в Суздальском районе82 - в Камешковском районе65 - в г. Радужном59 - в Селивановском районе58 - в Гороховецком районеВсе больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.