В регионе за сутки на 27 августа лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 27 августа 2020 года лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
6 - в Гусь-Хрустальном районе
5 - в г. Владимире
5 - в Меленковском районе
3 - в Муромском районе
2 - в Гороховецком районе
1 - в Вязниковском районе
1 - в Кольчугинском районе
1 - в Александровском районе
1 - в Киржачском районе
1 - в Селивановском районе
1 - в Ковровском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6212 случаев заболевания
1044 - в г. Владимире
893 - в Гусь-Хрустальном районе
680 - в Петушинском районе
585 - о. Муром
539 - в Ковровском районе
468 - в Александровском районе
312 - в Собинском районе
314 - в Вязниковском районе
297 - в Юрьев-Польском районе
214 - в Кольчугинском районе
188 - в Меленковском районе
160 - в Судогодском районе
140 - в Киржачском районе
114 - в Суздальском районе
82 - в Камешковском районе
65 - в г. Радужном
59 - в Селивановском районе
58 - в Гороховецком районе
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.