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Больше всего - 1044 - во Владимире893 - в Гусь-Хрустальном районе680 - в Петушинском районе585 - о. Муром539 - в Ковровском районе468 - в Александровском районе312 - в Собинском районе314 - в Вязниковском районе297 - в Юрьев-Польском районе214 - в Кольчугинском районе188 - в Меленковском районе160 - в Судогодском районе140 - в Киржачском районе114 - в Суздальском районе82 - в Камешковском районе65 - в г. Радужном59 - в Селивановском районе58 - в Гороховецком районеНа 27 августа 2020 года лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией6 - в Гусь-Хрустальном районе5 - в г. Владимире5 - в Меленковском районе3 - в Муромском районе2 - в Гороховецком районе1 - в Вязниковском районе1 - в Кольчугинском районе1 - в Александровском районе1 - в Киржачском районе1 - в Селивановском районе1 - в Ковровском районе