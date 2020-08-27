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Больше всего - 1044 - во Владимире
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82 - в Камешковском районе
65 - в г. Радужном
59 - в Селивановском районе
58 - в Гороховецком районе
На 27 августа 2020 года лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
6 - в Гусь-Хрустальном районе
5 - в г. Владимире
5 - в Меленковском районе
3 - в Муромском районе
2 - в Гороховецком районе
1 - в Вязниковском районе
1 - в Кольчугинском районе
1 - в Александровском районе
1 - в Киржачском районе
1 - в Селивановском районе
1 - в Ковровском районе