Владимир Сипягин: Наш Центр охраны здоровья животных - один из мировых штабов борьбы с эпизоотическими угрозами.

- Наш Центр охраны здоровья животных - один из мировых штабов борьбы с эпизоотическими угрозами, - отметил Владимир Сипягин на открытии нового здания лабораторного корпуса в Федеральном центре охраны здоровья животных во Владимире. Благодаря его появлению в ВНИИЗЖ рассчитывают увеличить количество исследований и проводить научно-диагностическую работу с африканской и классической чумой свиней, гриппом птиц, болезнью Ньюкасла и другими заболеваниями животных.Комплекс отвечает самым высоким требованиям биобезопасности. На его создание из федерального бюджета направлено 1 млрд 027,8 млн рублей.В торжественном мероприятии приняли участие и первый заместитель Александр Ремига, руководители органов исполнительной власти региона, депутат Государственной Думы Василий Власов, помощник руководителя Россельхознадзора Артём Даушев и руководитель Россельхознадзора по Владимирской области Светлана Пантюхина.- Открытие новой лаборатории ВНИИЗЖ – значимое событие для всей страны. Это будет главная инстанция в России, уполномоченная давать итоговое заключение по результатам исследования на наличие вируса африканской чумы свиней. Нашим учёным доверено подтверждать или опровергать выводы, сделанные коллегами во всех других лабораториях. Уровень оборудования нового корпуса и компетентность команды ВНИИЗЖ позволяют проводить анализ на высочайшем профессиональном уровне. Наш центр охраны здоровья животных – один из мировых штабов, откуда ведётся целенаправленная борьба с эпизоотическими угрозами», – отметил Владимир Сипягин.По словам врио директора ФГБУ «ВНИИЗЖ» Артёма Метлина, в 2020 году году на базе Центра также завершат корпус логистической системы распределения, снабжения и обеспечения производственных процессов научных подразделений учреждения. Он предназначен для хранения лекарственных средств, а также сырья для их производства.В Центре проводят исследования с использованием современных методов вирусологии, молекулярной биологии, биотехнологии и в соответствии с международными стандартами качества исследований. Коллектив разработал и внедрил в ветеринарную практику более 150 эффективных диагностических средств и вакцин против болезней животных. Продукция учреждения зарегистрирована и поставляется в более чем 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.