Бывший судья Конституционного суда страны Михаил Пастухов сделал важное заявление на фоне протестов в Белоруссии. Он считает, что происходящее в республике – это серьезный повод, чтобы созвать срочное совещание стран-участниц ОБСЕ и ООН.

Бывший судья Конституционного суда страны Михаил Пастухов сделал важное заявление на фоне протестов в Белоруссии. Он считает, что происходящее в республике – это серьезный повод, чтобы созвать срочное совещание стран-участниц ОБСЕ и ООН.Эксперт отметил, что в Белоруссии "де-факто введено военное положение": по приказу министра обороны армия приведена в высочайшую степень готовности, милиция и ОМОН – тоже. Он констатировал, что в республике задерживают протестующих, арестовывают членов стачечных комитетов, не печатаются газеты.По словам Пастухова, наступил период жесткой реакции со стороны властей и силовых структур на фоне протестов в Белоруссии. По замыслу, он должен погасить волну митингов и забастовок.По мнению эксперта, определенную роль в ситуации в Белоруссии может сыграть внешний фактор. Ведь Евросоюз и США уже показали свою четкую реакцию – непризнание президентских выборов. Но самое главное – реакция России. Последние выходки силовиков и главы государства Александра Лукашенко с автоматом в руках заставили руководителей соседних государств серьезно задуматься над тем, что происходит в республике.Беларуский Ренессанс— Антон Чигур (@AntonChiguRnD)Пастухов подчеркнул, что поведение власти страны показывает, что руководство Белоруссии не остановится ни перед чем, чтобы навести жесточайший порядок. Он добавил, что начался очень мрачный период в новейшей истории республики. Пути его завершения – это либо ужесточение порядка и подержание власти с помощью силы, либо начало некой оттепели.Бывший судья Конституционного суда страны отметил, что пока на фоне еще не вели комендантский час, нет военного патрулирования с оружием, хотя на охрану президентского дворца уже поставлены вооруженные люди. По словам Пастухова, это серьезный повод, чтобы созвать срочное совещание стран-участниц ОБСЕ и ООН.