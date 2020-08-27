Владимирским областным судом оставлен в силе приговор бывшему адвокату.

Владимирским областным судом оставлен в силе приговор бывшему адвокату.В Вязниках он, воспользовавшись доверием дочери своей подсудимой клиентки, убедил их, что нужно передать деньги мировому судье. И тогда уголовное дело прекратят. И потребовал у нее 30 000 рублей, якобы для дачи взятки судье.Женщинасогласилась на его условия, однако, сомневаясь в законности таких действий, по данному факту обратилась в УФСБ России по Владимирской области. И после того, как она передала деньги адвокату, его дальнейшие действия были пресечены сотрудниками спецслужбы.ОнВязниковским горсудом признан виновным и наказан исправительными работами на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 2 года.Обжалование приговора теперь уже бывшему адвокату не помогло. Апелляционная инстанция Владимирского областного суда, рассмотрев апелляционные жалобы осужденного и его защитника, признала обжалуемый приговор законным и обоснованным.