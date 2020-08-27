Во Владимире вынесли приговор 43-летнему местному жителю за организацию и проведение азартных игр. Как установил суд, игорным бизнесом обвиняемый заинтересовался еще в 2018 году. Тогда мужчина

Во Владимире вынесли приговор 43-летнему местному жителю за организацию и проведение азартных игр. Как установил суд, игорным бизнесом обвиняемый заинтересовался еще в 2018 году. Тогда мужчина установил в нежилом помещении на территории Владимира 3 терминала с программным обеспечением для азартных игр и оборудовал места для клиентов. 3 игорных автомата приносили дельцу доход с сентября по декабрь 2018