В регионе за сутки на 27 августа лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на. 27 августа 2020 года лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (6 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 сл. в г. Владимире, 5 сл. в Меленковском, 3 сл. в Муромском, 2 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Александровском, 1 сл. в Киржачском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в Ковровском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6212 случаев заболевания (1044 сл. в г. Владимире, 893 сл. в Гусь-Хрустальном, 680 сл. в Петушинском, 585 сл. о. Муром, 539 сл. в Ковровском, 468 сл. в Александровском, 312 сл. в Собинском, 314 сл. в Вязниковском, 297 сл. в Юрьев-Польском, 214 сл. в Кольчугинском, 188 сл. в Меленковском, 160 сл. в Судогодском, 140 сл. в Киржачском, 114 сл. в Суздальском, 82 сл. в Камешковском, 65 сл. в г. Радужном, 59 сл. в Селивановском, 58 сл. в Гороховецком).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.