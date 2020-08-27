Об этой дороге на Промышленном проезде мы рассказывали несколько лет назад. Тогда автовладельцам приходилось продираться по крупным ямам. ( ул. Промышленный проезд ) Сейчас вообще по

Об этой дороге на Промышленном проезде мы рассказывали несколько лет назад. Тогда автовладельцам приходилось продираться по крупным ямам. ( ул. Промышленный проезд ) Сейчас вообще по бездорожью, ведь злополучную дорогу в промзоне всю перекопали. Местные предприниматели говорят, произошло это ещё в прошлом году. Сперва ремонту обрадовались. Но он, по словам автомобилистов, так толком и не