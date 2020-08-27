Тройка из конюшни владимирского агротуристического комплекса была подобрана только из Орловских рысаков

Русская тройка из Петушинского района установила новый рекорд в Чемпионате РоссииЧемпионат проходил на Республиканском ипподроме в городе Раменское. Тройка из конюшни владимирского агротуристического комплекса была подобрана только из Орловских рысаков: коренник - Имитатор и пристяжные - Бобырь и Ирбис. Имитатору удалось установить свой собственный рекорд. Кроме того, лошади-победители пришли к финалу не только с рекордным для породы временем, но и с лучшим результатом дня.