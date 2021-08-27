Отдохнули перед школой. В конце лета в оздоровительных лагерях Владимирской области завершаются смены. Одна из них – для одарённых старшеклассников региона – по традиции прошла в

Отдохнули перед школой. В конце лета в оздоровительных лагерях Владимирской области завершаются смены. Одна из них – для одарённых старшеклассников региона – по традиции прошла в Ковровском районе на базе загородного лагеря «Искатель». В этом году смена стала юбилейной. Профильный лагерь отметил 55 лет. Когда-то в 1966-м году на турбазе «Ладога» впервые собрался комсомольский актив