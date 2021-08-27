Это позволит заложить основу для более успешного нового сезона

Администрация Владимирской области в этом году дополнительно выделит сельхозпроизводителям региона 300 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Владимир Сипягин на заседании Совета по аграрной политике.«Администрация области выделит сельхозтоваропроизводителям региона в этом году дополнительно 300 млн рублей на выполнение комплексных агротехнических мероприятий: закупку кормов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, семенного посадочного материала под урожай 2022 года», − сказал глава региона. Также было отмечено, что департамент сельского хозяйства Владимирской области уже разработал порядок предоставления субсидии.Из-за пандемии и аномально жаркой погоды этот год для аграриев выдался непростым. Согласно данным мониторинга, почти 20 тыс. гектаров сельхозкультур погибли. Убытки составляют 457 млн рублей.«Дополнительные потери аграрии понесут от снижения урожайности. Эти убытки оцениваются в 800 млн рублей. Общий ущерб из-за неблагоприятной погоды составит около 1,3 млрд рублей», — сказал директор департамента сельского хозяйства области Константин Демидов.На сегодняшний день в регионе обмолочено три четверти посевных площадей. Средняя урожайность — 23,7 центнера. Это почти на 12 центнеров меньше, чем в прошлом году.В администрации напоминают, что для поддержки сельхозтоваропроизводителей в регионе продолжает действовать масштабная госпрограмма развития агропромышленного комплекса. Благодаря ей получателям в этом году переведено более 1 млрд рублей.