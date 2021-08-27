Экс-директора ДИЗО Елену Мазанько признали виновной в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Как установил суд, Мазанько, используя служебное положение, в нарушение

Экс-директора ДИЗО Елену Мазанько признали виновной в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Как установил суд, Мазанько, используя служебное положение, в нарушение антимонопольного законодательства оказывала за вознаграждение предпринимателям Осиповой и Лянгу, а так же представляемым ими юридическим лицам, содействие в обеспечении победы в аукционах (подготовку конкурсной документации и предоставлении необходимой информации) на ремонт