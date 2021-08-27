Накануне нового учебного года вопрос «Ну что, хочешь в школу?» обычно задают детям, а что бы на него ответили педагоги? Мы решили переломить тренд и поинтересовались у владимирских учителей и ..

Накануне нового учебного года вопрос «Ну что, хочешь в школу?» обычно задают детям, а что бы на него ответили педагоги? Мы решили переломить тренд и поинтересовались у владимирских учителей и директоров школ, с каким настроением они встречают 1 сентября?- Мы готовы к любым неожиданностям и неприятностям: плохой погоде, массовой влюбленности одиннадцатиклассников, пандемии и даже дистанционному обучению, - говорит с долей иронии Наталья Латышева, директор СОШ №43 г. Владимира. - Конечно, хочется работать по "классической" схеме: дети утром идут в школу, где их встречают учителя, занятия проводятся в классе, а на переменках ученикам можно поиграть с одноклассниками и сбегать в буфет за пирожком. Но жизнь может вносить свои коррективы, поэтому, надеясь на лучшее, мы готовы и к тому, что в новом учебном году возможен переход на дистанционное обучение. Но пока готовимся к тому, что День знаний проведем в очном формате. Естественно, со всеми необходимыми эпидмерами.Однозначно позитивное восприятие праздника у директора «Лингвистической гимназии №23» Елены Курицыной:- Школа – тот очаг и пристань, где детям должно быть хорошо. На Дне знаний на пороге гимназии соберутся все 1229 детей (не одновременно, конечно), педагоги, родители, - нет препятствий, которые могли бы нарушить радостное предвкушение праздника. Конечно, мы настроены работать в «нормальном», очном режиме. Нам есть, чем порадовать учеников и родителей: в полную меру заработает обновленный красивый бассейн, благодаря поддержке администрации (городской и областной) создавать праздничное настроение будет и новый фасад, а в ближайшее время начнется ремонт асфальта у входа в гимназию. Летние каникулы мы провели с пользой, готовя уникальный проект по профильному образованию. Наши 10-тиклассники смогут рассчитывать на индивидуальный подход в изучении материала в одном из четырех выбранных профилей (гуманитарный, социально-экономический, физико-математический и химико-биологический). Мы продолжаем сотрудничать с вузами и ссузами страны и готовы увеличить число курсов по каждому профилю.- Большой мультимедийный сюрприз ждет учащихся школы №29, - говорит директор школы Екатерина Плышевская. - Закуплено новое оборудование в актовый зал: экран, проектор, - теперь наши праздники станут еще ярче и веселее. В коридорах смонтировали информационные экраны, будем показывать развивающие ролики, социальную рекламу, анонсировать городские и школьные события. Также за лето мы отремонтировали спортивную площадку, закупаем оборудование для нового кружка робототехники – планов громадье. И, конечно, в наших сказочных коридорах загрустила без малышейАлиса, а «Сундук желаний», ждет новых, пока не исполненных чаяний наших ребят.Кстати, о том, что организаторы образования должны сверять свои планы с чаяниями учеников, родителей и рядовых учителей в преддверии нового учебного года говорили недавно в Москве, на Госсовете. Министр образования Сергей Кравцов, например, заявил, что понятие «образовательные услуги» по отношению к учителю исключат. «Это не оказание услуг, а важнейшая миссия и призвание».Владимирские «миссионеры», впрочем, не всегда это ощущают. Приведем мнение учителя-предметника одной из школ областного центра:- 1 сентября жду - к детям хочется, соскучилась. Но есть и «ложки дегтя». Например, сейчас нужно всех заставить зарегистрироваться на сайте дополнительного образования, получить сертификат и отчитаться о количестве зарегистрированных. Ввели систему «БАРС» (электронный журнал) - хорошо, удобно, но она не идеальна. «БАРС» регулярно «грохается», поэтому все учителя ведут свой бумажный вариант, чтобы в случае чего восстановить оценки. С ужасом жду, наладили ли? И пока еще не знаю, будет ли у нас новое оборудование — без этого сейчас трудно давать актуальные знания.Опасения владимирского педагога совпали с высказываниями на Госсовете руководителя федерального образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой:- Есть очень важный и очень чувствительный для нас всех вопрос – это приобретение нового учебного оборудования. Просим рассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования. Без него невозможно создать ту основу этой новой образовательной среды, а именно: новые и современные программы – междисциплинарные, творческие, и, конечно, это лабораторное оборудование. Просим рассмотреть такую возможность и включить это тоже в программу капитального ремонта школ.Президент Путин позитивно отозвался на инициативы Шмелевой:- По предложению Елены Владимировны Шмелёвой, – а она человек не только известный уже, но и опытный, один из организаторов успешной работы образовательного центра «Сириус», – принято решение сделать эту программу комплексной, то есть включить не только ремонт, но и внутреннее оснащение и установку современного учебного оборудования. Для ребят и учителей школа – это, безусловно, второй дом, и каким он будет после строительства или капитального ремонта, должно зависеть не только от чиновников.